Банк «Спурт» взыскал с должников 4,6 миллиарда рублей

На 1 июня 2018 года конкурсный управляющий банка «Спурт» Агентство по страхованию вкладов подало 249 исков о взыскании задолженности с должников кредитной организации в общей сумме 6,3 млрд рублей. Из них частично или в полном объеме удовлетворено 221 исковое заявление на общую сумму 4,6 млрд рублей.

Отказано в удовлетворении или прекращено производство по 2 искам на 5 млн рублей, оставлено без рассмотрения 2 иска на 1,6 млн рублей. На данный момент в судах на рассмотрении находятся 24 заявления на 1,6 млрд рублей, сообщается на сайте АСВ.

31 мая стало известно, что АСВ направило на выплаты кредиторам первой очереди банка «Спурт» более 1 млрд рублей, что составляет 11,25% суммы от установленных требований, указанных кредиторами. Всего установлено требований кредиторов на сумму более 12 млрд рублей, в том числе включенных в реестр 11 млрд рублей.