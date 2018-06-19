Пензенский губернатор высказал предложения по реконструкции набережной

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинспектировал ход реконструкции набережной областного центра. Он внес несколько предложений по благоустройству объекта.

В первую очередь глава региона подчеркнул, что работы должны быть проведены в срок. Он указал, что подрядчик должен строго следовать проекту и использовать качественные и долговечные материалы, передает пресс-служба правительства области.

Также губернатор поручил скосить травы и вырубить кустарник. Он объяснил это разрушительным воздействием растительности.

Белозерцев подчеркнул, что 100 млн рублей, выделенные на реконструкцию набережной, должны быть потрачены эффективно.

Глава региона обратил внимание на проблемы с газоном на склонах. Он посоветовал использовать «жидкий» газон для более эффективного засевания.

По данным портала penza-post.ru, Белозерцев предложил увеличить амфитеатр, чтобы сократить количество гранитной плитки.

Также обсуждалась возможность организации плавучей сцены и установки фонтана вдоль подвесного моста, передает «РИА Пензенской области».