В Ульяновске с начала года хоккейный клуб «Волга» задолжал игрокам и работникам 15 миллионов рублей

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска выявила долг в 15 млн рублей перед сотрудниками хоккейного клуба «Волга». На сегодня руководство выплатило уже 9 млн рублей.

Администрация клуба с февраля по апрель не платила игрокам, тренерскому штабу и техническому персоналу, передает пресс-служба надзорного ведомства. Всего деньги в полном объеме не получали 74 человека.

Районный прокурор внес директору «Волги» представление об устранении нарушений. Клуб погасил 60% долга.

Напомним, что в Марий Эл прокуратура обнаружила долги по зарплате в ХК «Ариада» из города Волжск. В результате было возбуждено уголовное дело.