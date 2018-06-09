В Марий Эл из-за долгов по зарплате игрокам ХК «Ариада» возбуждено уголовное дело

В Марий Эл возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты игрокам волжского ХК «Ариада». Руководство погасило долги перед спортсменами, но расследование продолжается.

Хоккейный клуб был ликвидирован как юрлицо еще в марте, сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл. Однако при этом полный расчет с работниками, в числе которых и хоккеисты, так и не был произведен.

Общая сумма долга составила 8,5 млн рублей.

Напомним, сегодня стало известно о гарантиях финансирования, предоставленных правительством Удмуртии в отношении ХК «Ижсталь».