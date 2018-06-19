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Немецкий телеканал ARD обвинил игрока «Рубина» в подмене допинг-пробы

08:07, 19.06.2018

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, более известный своими антидопинговыми расследованиями в отношении российских спортсменов, заявил, что допинг-проба защитника «Рубина» и сборной России Руслана Камболова была подменена в июне 2015 года.

В своем материале для Sportschau он ссылается на бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сообщил, что допинг-проба Камболова, давшая положительный результат на дексаметазон, была подменена. При этом утверждается, что на момент сдачи пробы концентрация запрещенных веществ в крови Камболова в несколько раз превышала норму.

Напомним, что ранее ФИФА уже изучала ситуацию с Камболовым. Дело было закрыто в связи с отсутствием достаточных доказательств, чтобы выдвигать обвинения в адрес футболиста.

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