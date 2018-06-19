Болельщики сборной Швейцарии перепутали российские города

Болельщики сборной Швейцарии, прибывшие на ЧМ-2018, по ошибке забронировали отель в Ростове Великом (Ярославская область) вместо Ростова-на-Дону.

Как сообщает «Чемпионат», фанаты искали свой зарезервированный отель на улице Селиванова в Ростове-на-Дону, однако выяснилось, что забронированные номера находятся в другой области. Оператор-лингвист объяснил болельщикам, в чем была их ошибка, и оказал помощь при расселении в Ростове-на-Дону.



«В рамках подготовки к мировому первенству по футболу сотрудники областной Службы 112 прошли специальную лингвистическую подготовку и готовы самостоятельно принять вызовы на четырех иностранных языках», — рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

