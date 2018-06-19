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Происшествия

В Мальмё произошла стрельба

01:27, 19.06.2018

В шведском городе Мальмё произошла стрельба, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Территорию оцепили.

По сведениям правоохранителей, в результате инцидента пострадали пять человек. Один из получивших ранения позже скончался, передает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

Напомним, ранее устроивший стрельбу в центре Новокузнецка мужчина был найден мертвым. В результате происшествия погибла одна женщина — бывшая супруга злоумышленника.

Происшествия
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