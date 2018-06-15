Следком сообщил о гибели устроившего стрельбу в Новокузнецке мужчины

Устроивший стрельбу в центре Новокузнецка мужчина найден мертвым. В результате происшествия погибла одна женщина — бывшая супруга злоумышленника.



«15 июня около 12.00 (по местному времени) в Новокузнецке 46-летний мужчина пришел к офису, где работала его бывшая супруга», — передает РБК со ссылкой на СУ СК РФ по Кемеровской области.

Увидев женщину на улице, злоумышленник выстрелил, после чего, по данным СК, «зашел в офис и совершил суицид».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).