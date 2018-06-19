Число безработных в России за неделю снизилось на 0,3% — до 723,9 тысячи человек

Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 6 по 13 июня снизилось на 0,3% — до 723 930 человек.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, Калининградской, Сахалинской, Орловской, Тульской, Тамбовской областях и др.

Однако в нескольких регионах отмечается обратная динамика: наибольший рост числа безработных наблюдался в Красноярском, Забайкальском краях, республике Хакасия, Ингушетии и др., сообщает Минтруда РФ.

Ранее аналитики подсчитали, что самый высокий уровень безработицы в ПФО за февраль—апрель 2018 года зафиксирован в Башкирии. Индекс безработицы в республике достиг 5,4%.