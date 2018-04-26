«Сувар Девелопмент» предъявил требования к «Новой Нефтехимии» на 2,2 млрд рублей

ООО «Сувар Девелопмент» предъявило требования к ООО «Новая Нефтехимия» на 2,28 млрд рублей. Информация об этом содержится на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Основной долг составляет 2,2 млрд рублей. Еще 86,5 млн «Сувар Девелопмент» хочет взыскать в качестве процентов.

Напомним, что 19 марта Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Новая нефтехимия», бенефициаром которого является экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, и открыл процедуру конкурсного производства. Начальную процедуру банкротства в «Новой нефтехимии» запустили еще в октябре прошлого года. Тогда с иском в суд обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка». Сумма требований составила 161,5 млн рублей.

