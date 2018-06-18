Расходы России на подготовку к ЧМ-2018 составили 683 млрд рублей

Общие расходы России на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу по состоянию на апрель составили 683 млрд рублей ($11,6 млрд). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании JLL.

Из этой суммы расходы на спортивные сооружения составили 265 млрд руб., на транспортную инфраструктуру — 228 млрд руб., на прочую инфраструктуру – 74 млрд руб. Еще 116 млрд рублей было потрачено на операционные затраты, передает RNS.



«В расчете на один стадион Россия оказалась рекордсменом, потратив $380 млн на объект в среднем», — отметили в JLL.



Ранее сообщалось, что бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата мира составил 678 миллиардов рублей. При этом непосредственно организация мундиаля обошлась в сумму менее 31,5 млрд рублей.