Организация ЧМ-2018 обошлась дешевле 500 млн долларов

Непосредственно организация чемпионата мира по футболу 2018 года в России обошлась в сумму менее 500 миллионов долларов (31,5 млрд рублей). Об этом рассказал генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«До копейки цифра будет известна только после проведения чемпионата мира, потому что и сейчас идут какие-то внезапные расходы. Но в целом мы в пределах допустимого с точки зрения истории организации чемпионатов мира, никаким повышенным бюджетом мы никого не удивим» — цитирует Сорокина "РИА Новости".



Он также не согласился с утверждением, что ЧМ-2018 — самый дорогой в истории проведения турниров.

«Бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата мира – это абсолютно открытая цифра – 678 миллиардов рублей» — уточнил гендиректор оргкомитета.



По его словам, в эту сумму входят «новые терминалы, новые дороги, станции метро», которыми россияне «будут пользоваться еще 100 лет».

В прошлом году сообщалось, что Россияпотратит на организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года около 360 млрд рублей.