Шамиль Газизов: «Ведем переговоры по иностранному нападающему»

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов 18 июня на открытой тренировке «горожан», первой после отпуска, рассказал о возможных приобретениях:

— Почему только «Зенит»? Есть и другие команды, и другие футболисты. Мы спокойно работаем на этом рынке. Ведем мы сейчас игрока в линию атаки, иностранца. Если все получится, то это будет очень хороший переход, это поможет нам прогрессировать в чемпионате и Лиге Европы, — ответил Газизов об усилении, в том числе и за счет свободных игроков «Зенита».

Сегодня клуб из Уфы подписал новичка, воспитанника «зенитовской» школы, Данила Кругового.