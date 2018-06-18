Путин предложил назначить Меня аудитором Счетной палаты

Совет Федерации получил представление президента Владимира Путина о назначении экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня аудитором Счетной палаты. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, передает «РИА Новости».

Ранее РБК сообщал, что Мень займет пост аудитора Счетной палаты. Он может занять место аудитора Александра Филипенко, так как в среду Совет Федерации рассмотрит вопрос о его досрочном освобождении от должности.