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Путин предложил назначить Меня аудитором Счетной палаты

14:24, 18.06.2018
Путин предложил назначить Меня аудитором Счетной палаты
Фото: kremlin.ru

Совет Федерации получил представление президента Владимира Путина о назначении экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня аудитором Счетной палаты. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, передает «РИА Новости».

Ранее РБК сообщал, что Мень займет пост аудитора Счетной палаты. Он может занять место аудитора Александра Филипенко, так как в среду Совет Федерации рассмотрит вопрос о его досрочном освобождении от должности.

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