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Экс-глава Минстроя РФ станет аудитором Счетной палаты — СМИ

12:56, 18.06.2018
Экс-глава Минстроя РФ станет аудитором Счетной палаты — СМИ
Фото: kremlin.ru

Бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень займет пост аудитора Счетной палаты.

Как сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника и источника, близкого к Счетной палате, место в СП было предложено Меню после его ухода из правительства. Он может занять место аудитора Александра Филипенко, так как в среду Совет Федерации рассмотрит вопрос о его досрочном освобождении от должности.

Напомним, что Мень не вошел в состав нового правительства. Кресло министра строительства и ЖКК в кабмине занял экс-глава Тюменской области Владимир Якушев.

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