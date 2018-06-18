Сегодня в Татарстане без осадков и до +26°С

Сегодня, 18 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +6 до +11 градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +21°С до +26°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +21°С до +24°С.

