Умер один из авторов Нравственного кодекса семьи РТ Ильдус Амирханов

Скончался татарский ученый и один из авторов Нравственного кодекса семьи РТ Ильдус Амирханов. Об этом сообщил политолог, руководитель журнала «Поистине» Руслан Айсин.

«Большую потерю понес татарский мир. Умер большой ученый-подвижник Ильдус Амирханов, в чьем роду было 11 поколений просветителей, в том числе Кул-Шариф, а Фатих Амирхан приходился ему двоюродным дядей. Он был и моим учителем. Пусть Аллах введет его в сады фирдауса», — написал Айсин на своей странице в Twitter.



Ильдус Амирханов родился в 1941 году. Он является одним из авторов-составителей Нравственного кодекса семьи РТ, книги «Концептуальные основы национального просвещения Республики Татарстан». Он также был основателем и председателем просветительского фонда «Амирхания», руководил Татарским духовно-светским университетом им. Кулшарифа.

Напомним, что в конце мая ушла из жизни автор «Настольной книги российской мусульманки», доктор философских наук Гульнар Балтанова.