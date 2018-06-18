ФТС предложила ввести пошлины на любую онлайн-покупку за рубежом

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости, совершенные в зарубежных интернет-магазинах.



По словам замруководителя ФТС Тимура Максимова, все товары из интернет-магазинов для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары. ФТС предлагает снизить пошлины до 20% и ввести сбор в размере 20% на коммерческие товары дешевле €200, передают «Ведомости».

Обнулить порог и снизить пошлины предлагается через 1—1,5 года, чтобы и ФТС, и «Почта России», и бизнес были готовы к этому.

В настоящее время в России не облагаются пошлинами посылки, стоимость которых за месяц не превышает €1 тыс. и веса 31 кг. В случае превышения этого порога взимается пошлина в 30%, при этом не менее €4 за 1 кг.