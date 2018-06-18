AliExpress откроет пункты выдачи в 100 городах России

AliExpress в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution (DPD) запускает с 19 июня услугу получения заказов через пункты выдачи и постаматы.



Новый формат будет доступен покупателям в 100 городах России через более чем 1,8 тыс. пикап-зон, среди которых пункты PickPoint, салоны «Ростелекома» и Tele2, постаматы Qiwi и Pulse Express, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя маркетплейса.

По оценке AliExpress, покупатели из крупнейших городов смогут получать посылки в два раза быстрее, чем обычно — в среднем через 8—15 дней после заказа.

«Сейчас у AliExpress работает несколько вариантов получения заказов, включая курьерскую и почтовую доставку. Средний срок варьируется от 14 до 30 дней»,— уточняют в компании.



Напомним, россияне в 2017 году получили 300 млн посылок из зарубежных интернет-магазинов.