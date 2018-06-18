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В Кирове на автомобильных гонках разбилась люксовая иномарка

08:50, 18.06.2018
В Кирове на автомобильных гонках разбилась люксовая иномарка
Фото: pixabay.com

Во время соревнований по дрэг-рейсингу в Кирове разбилась иномарка стоимостью более 5 млн рублей.

Как рассказывают очевидцы, Nissan Gt-R, финишируя вместе с Porshe, вылетел с трассы на обочину в припаркованные автомобили зрителей. Водитель не успел затормозить и влетел в машину. Пострадавших нет, передает издание «Первоисточник».

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли спасатели и скорая. Водитель иномарки был госпитализирован.

Напомним, ранее в Перми насмерть разбился 22-летний блогер на мотоцикле.

Происшествия Кировская область
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