В Кирове на автомобильных гонках разбилась люксовая иномарка
Во время соревнований по дрэг-рейсингу в Кирове разбилась иномарка стоимостью более 5 млн рублей.
Как рассказывают очевидцы, Nissan Gt-R, финишируя вместе с Porshe, вылетел с трассы на обочину в припаркованные автомобили зрителей. Водитель не успел затормозить и влетел в машину. Пострадавших нет, передает издание «Первоисточник».
На место дорожно-транспортного происшествия прибыли спасатели и скорая. Водитель иномарки был госпитализирован.
Напомним, ранее в Перми насмерть разбился 22-летний блогер на мотоцикле.Происшествия Кировская область
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым