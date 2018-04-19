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В Челнах задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торгового центра

12:51, 19.04.2018
В Челнах задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торгового центра
Фото: flickr.com / Donovan Graen

Полицейские из Набережных Челнов задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торгового центра.

После поступившего в полицию 17 апреля в 10.27 сообщения сотрудники органов начали выяснять местонахождение звонившего. В течение 30 минут подозреваемый был задержан у себя дома. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 56-летний неработающий челнинец. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее полиция Казани задержала «телефонного террориста», из-за которого прошла эвакуация торгово-офисного центра «Сувар Плаза». Им оказался недовольный клиент автосервиса, расположенного в здании.

Происшествия Татарстан
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