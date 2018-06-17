В Калининграде заработала система возврата НДС tax free

Система возврата НДС tax free заработала в магазинах Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Воспользоваться ею можно в торговых центрах Калининграда («Мега Центр», «Эпицентр», «Плаза», «Мега Сити», «Кловер», «Европа») и в двух магазинах в торговом центре «Акрополь», передает «РИА Новости».



«В Налоговом кодексе предусмотрен список подакцизных товаров, по которым не получится вернуть НДС. Такое ограничение установлено в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачных изделий, легковых автомобилей, мотоциклов с определенной мощностью, моторных масел и автомобильного топлива», — уточнил министр торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.



Напомним, что в апреле система tax free запущена в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске.