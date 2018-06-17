После матча ЧМ в Казани за медпомощью обратились 69 человек

После матча чемпионата мира по футболу между Францией и Австралией, который прошел 16 июня в Казани, за медицинской помощью обратились 69 человек. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов.

«Как правило, это амбулаторные обращения в медицинские пункты, к мобильным бригадам, которые работают на стадионе «Казань Арена», и бригадам скорой медицинской помощи», — пояснил замглавы Минздрава РТ.

По его словам, шесть человек, в том числе три иностранца из Франции и Австралии, были госпитализированы. В течение последующих шести часов они были отпущены домой, передает ТАСС.

Напомним, что матч между сборными Франции и Австралии закончился со счетом 2:1. На стадионе за игрой наблюдали более 41 тыс. зрителей.