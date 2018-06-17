«Рубин» отправился на первые сборы всего с 11 футболистами «основы»

Сегодня в 11.00 футбольный клуб «Рубин» вылетел из Москвы в Белград на тренировочные сборы.

В Сербию отправились 11 футболистов основного состава (Тимур Акмурзин, Филип Уремович, Виталий Устинов, Егор Сорокин, Павел Могилевец, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберёзкин, Руслан Камболов, Реза Шекари, Никита Голдобин, Ивелин Попов), а также Александр Бухаров и группа молодых игроков для просмотра, сообщает официальный сайт клуба.

Не присутствуют в Сербии «сборники» Сердар Азмун (Иран) и российские защитники Фёдор Кудряшов и Владимир Гранат, принимающие участие в чемпионате мира за отечественную сборную.

Эмиль Бергстрём также присоединится к «Рубину» позже — у защитника еще действует арендное соглашение с швейцарским «Грассхоппером».

С румынским защитником Габриэлем Энаке казанцы приняли решение не продлевать контракт. В расположение «Зенита» вернулся арендованный у петербургского клуба Кристиан Нобоа. Сослан Джанаев присоединится к команде позже.

Напомним, на сборе в Сербии наша команда сыграет два контрольных матча с местными клубами «Чукарички» (26 июня) и «Раднички» (30 июня). Сбор продлится до 30 июня.