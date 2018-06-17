«Саратовские авиалинии» объяснили отзыв заявки на новый сертификат эксплуатанта

В авиакомпании «Саратовские авиалинии» объяснили, что отозвали заявку на новый сертификат эксплуатанта из Росавиации не по собственной воле. Контрагент перевозчика разорвал контракт на лизинг самолетов.

«12 июня на совещании лизингодателем было объявлено о расторжении договора лизинга воздушных судов. В связи с этим 13 июня АО «Саратовские авиалинии» отозвало свою заявку», — цитирует сообщение авиакомпании ТАСС.

По данным компании, Росавиация пообещала «Саратовским авиалиниям» поддержку в случае, если все самолеты Ан-148 будут заменены на более новые. Компания планировала включить в заявку три самолета Embraer.

«В июле авиакомпания должна была получить четвертый Embraer, а до конца года один Boeing или Embraer, оплата за них уже была произведена. А в течение 2019 года компания планировала заменить все Як-42 на Embraer и таким образом к концу года полностью обновить свой парк», — сообщили в «Саратовских авиалиниях».