Ford Escort 1100 GL Папы Римского Иоанна Павла II выставили на аукционе за $300 тыс.

Седан Ford Escort 1100 GL Папы Римского Иоанна Павла II выставили на аукцион RM Sotheby's за $300 тыс.

Понтифик владел светло-голубым автомобилем еще до того, как он стал главой католической церкви в 1978 году.

Как сообщает Carscoops, это Ford уже продавали аукционе — в 1996 году за него выложили $102 тыс., а в 2015 году он был куплен за $690 тыс.

Цена на автомобиль, как отмечается, снижена из-за того, что прошло уже много лет со смерти Иоанна Павла II в 2005 году.

Машина представлена в состоянии, близком к тому, когда понтифик владел ею — с вмятинами на кузове, 1,1-литровым бензиновым двигателем и оригинальными стальными дисками.

Ранее сообщалось, что автомобиль Папы Римского Lamborghini Huracan был продан на аукционе в Монако в четыре раза дороже рыночной стоимости — за €715 тыс.