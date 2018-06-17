Samsung Galaxy S9 возглавил рейтинг самых защищенных от пыли и влаги смартфонов

Первое место в рейтинге самых защищенных от пыли и влаги смартфонов занял Galaxy S9.

Смартфон способен находиться непродолжительное время на трехметровой глубине, а также позволяет владельцу сделать фотографии под водой.

Второе место заняли сразу три гаджета от Samsung — Galaxy A3, A5 и A8. По техническим характеристикам они отличаются друг от друга размером экрана от 4,7 до 5,6 дюймов и разным объемом батареи.

Третье и четвертое место досталось LG G7 ThinQ и Huawei P20 Pro, передает информагенство "Версия".

Ранее «Реальное время» писало, что первое место в рейтинге лучших смартфонов лета 2018 года занял Samsung Galaxy S9+.