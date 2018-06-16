СМИ сообщили о гибели 21 человека в Каракасе из-за применения гранаты со слезоточивым газом

В результате применения гранаты со слезоточивым газом в венесуэльском Каракасе погиб 21 человек.

По информации издания Universal, инцидент произошел во время студенческой вечеринки в ночном клубе Los Cotorros.

Отмечается, что в клубе произошел конфликт, в результате которого один из посетителей применил гранату со слезоточивым газом. Это вызвало панику и давку, во время которой погиб 21 человек.

Министр внутренних дел Нестор Ревероль сообщил, что семь человек уже задержаны, в том числе тот, кто взорвал гранату. Двое из них несовершеннолетние. Полиция начала расследование ЧП.

