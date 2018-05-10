Шевченко заявил о выходе из СПЧ из-за отсутствия реакции на аресты митингующих

Журналист и член Совета по правам человека при президенте РФ Максим Шевченко принял решение выйти из СПЧ после отказа совета провести заседание по итогам протестных акций 5 мая. Об этом он рассказал в эфире «Эха Москвы».

«Я считаю, что публичные массовые аресты и жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями граждан в центре российской столицы требуют открытого, резонансного заседания»,— заявил Шевченко.

По его словам, члены совета «пытались сделать много важного», но «ничего не сделано вообще», поэтому он не хочет «больше участвовать в этом спектакле».

Напомним, что 5 мая в городах России прошли акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Всего было задержано более 1500 человек. В Москве после окончания акции, в разгоне которой вместе с полицией участвовали отряды казаков, за медицинской помощью обратились восемь человек.