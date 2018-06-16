В Афганистане при взрыве на праздновании Ураза-байрама погибли 17 человек

В Афганистане жертвами взрыва в провинции Нангархар стали 17 человек и несколько человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Взрыв прогремел на востоке провинции Нангархар, где в субботу талибы (Террористическая организация, запрещена в России)и местные жители отмечали праздник Ураза-байрам.

По словам представителя губернатора провинции, предположительно, «в одной из машин талибов случайно разорвалась ракета». Среди погибших есть мирные жители и талибы.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил о перемирии с талибами с 11 по 19 июня. Талибы в свою очередь сообщили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, начиная с пятницы.