Власти Чебоксар решили организовать «турбо-кольцо» на перекрестке у Рощи Гузовского

Мэрия Чебоксар рассматривает возможность строительства «турбо-кольца» на перекрестке у Рощи Гузовского. Городские власти решили провести соцопрос, чтобы выяснить, как к этой идее отнесутся автомобилисты.

На классическом кольцевом перекрестке не всегда понятен маневр впереди идущего автомобиля. В «турбо-кольце» этот недостаток устранен за счет организации соответствующей горизонтальной разметки при въезде сразу на вторую полосу перекрестка для поворота налево и разворота, передает пресс-служба администрации.

Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Чебоксар рассмотрела возможность организации именно такого кольца. Участники рекомендовали опробовать его на перекрестке у Рощи Гузовского.

Считается, что это сократит время проезда перекрестка и вместе с тем снизит вероятность ДТП.