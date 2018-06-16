Власти Ижевска выявили 180 незаконно построенных домов

Власти Ижевска внесли в перечень незаконно построенного жилья 180 домов. Чаще всего это многоквартирные дома, возведенные в зоне индивидуальной застройки и не имеющие разрешения на соответствующий вид строительства.

На заседании в Госсовете Удмуртии отметили, что жители покупаются на низкую цену, однако такие дома подлежат сносу и у них есть риск потерять деньги и недвижимость.

Специалисты подчеркнули, что при покупке такой объект можно заметить, если предметом договора выступают доли в праве объекта недвижимости, а не квартиры. Также дом может быть уже внесен в перечень объектов недвижимости, строящихся или построенных без разрешения на строительство, передает пресс-служба республиканского парламента.

Участники совещания пришли к выводу, что такие объекты необходимо выявлять еще на этапе регистрации. Было решено усилить взаимодействие Росреестра и Главного управления архитектуры и градостроительства республики.