Жители казанского пригорода перестанут переплачивать «серым» газовикам

Жители казанского пригорода перестанут платить «серым» газовикам по завышенным взносам за подключение, когда сети обанкроченного «Кулонстроя» признают бесхозными и передадут на баланс местного «Газпрома».

Проблемы возникают из-за врезания трубы в сети «Газпрома» у желающих подключиться к газу. Чтобы получить в свой дом газ, необходимо разрешение собственника врезавшегося «отростка». За согласие он берет около 200—250 тыс. рублей.

УФАС Татарстана решило прекратить эту практику. В планах — отрезать все «негазпромовские» сети и обеспечить всем жителям прямой вход в газовую трубу.

Подробнее — в материале «Реального времени».