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Жители казанского пригорода перестанут переплачивать «серым» газовикам

08:56, 16.06.2018
Жители казанского пригорода перестанут переплачивать «серым» газовикам
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жители казанского пригорода перестанут платить «серым» газовикам по завышенным взносам за подключение, когда сети обанкроченного «Кулонстроя» признают бесхозными и передадут на баланс местного «Газпрома».

Проблемы возникают из-за врезания трубы в сети «Газпрома» у желающих подключиться к газу. Чтобы получить в свой дом газ, необходимо разрешение собственника врезавшегося «отростка». За согласие он берет около 200—250 тыс. рублей.

УФАС Татарстана решило прекратить эту практику. В планах — отрезать все «негазпромовские» сети и обеспечить всем жителям прямой вход в газовую трубу.

Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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