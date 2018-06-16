Никифоров в Иннополисе займется разработками в области блокчейна

Экс-министр связи РФ Николай Никифоров будет заниматься разработками в сфере блокчейна. Он отметил, что регистрация двух компаний в Иннополисе — «первый шаг на этом пути».

Город выбран не случайно: «Здесь создана комплексная экосистема, жилая и социальная инфраструктура, ОЭЗ, Университет, который выступает достаточно серьезной «воронкой» по отбору кадров. Конечно, я хочу, чтобы мои компании были здесь, я хочу трудоустраивать самых талантливых ребят, которые закончили здесь университет», — цитирует Никифорова «Татар-информ».

Предполагается, что уже через один-два года появятся первые результаты деятельности экс-министра.