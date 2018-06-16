ВККС РФ вернула мантию «уволенной» судье из Казани

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Высшая квалифколлегия судей РФ отменила решение о досрочном прекращении полномочий судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой.

В заседании ВККС РФ участвовали сама «уволенная» и Радик Гилманов, председатель Квалификационной коллегии судей Татарстана, которая 28 марта 2018 года усмотрела в действиях Фирсовой дисциплинарный проступок и лишила ее статуса судьи и пятого квалификационного класса. Инициатором привлечения судьи к ответственности выступил председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

Вместе с тем над Фирсовой вновь нависла угроза уголовного преследования. Подробности — в материале «Реального времени».



