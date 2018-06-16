Роспотребнадзор проверит данные о разнице цен в меню на разных языках в кафе

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор проверит информацию из соцсетей о разных ценах в меню на русском и английском языках в кафе, расположенных в городах проведения чемпионата мира по футболу — 2018.



«Роспотребнадзор следит за ситуацией и уже начал административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню», — цитирует представителя пресс-службы ведомства ТАСС,

Ранее сообщалось, что ФИФА выясняет причину низкой посещаемости стартового матча в Екатеринбурге на ЧМ-2018 между Египтом и Уругваем.