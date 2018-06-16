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Роспотребнадзор проверит данные о разнице цен в меню на разных языках в кафе

01:31, 16.06.2018
Роспотребнадзор проверит данные о разнице цен в меню на разных языках в кафе
Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор проверит информацию из соцсетей о разных ценах в меню на русском и английском языках в кафе, расположенных в городах проведения чемпионата мира по футболу — 2018.

«Роспотребнадзор следит за ситуацией и уже начал административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню», — цитирует представителя пресс-службы ведомства ТАСС,

Ранее сообщалось, что ФИФА выясняет причину низкой посещаемости стартового матча в Екатеринбурге на ЧМ-2018 между Египтом и Уругваем.

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