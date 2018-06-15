Иск «Татнефти» к Украине на $144 млн передали на рассмотрение в Арбитраж Ставрополья

Арбитражный суд Москвы передал иск «Татнефти» к Украине о взыскании $144 млн на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.



Это связано с тем, что одним из имущественных объектов, на которые претендует компания из РТ, является санаторий им. Семашко, находящийся в Ставропольском крае, пишет ТАСС. «Татнефть» также претендовала на здание украинского культурного центра в Москве, но суд посчитал, что оно защищено иммунитетом и на него не может быть наложено взыскание.

Ранее суд США по округу Колумбия приостановил рассмотрение иска «Татнефти» по признанию в США определения международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн до того, как будет решен вопрос юрисдикции. Это связано с тем, что 24 апреля украинская сторона направила в окружной суд заявление, которым как раз и ставит под вопрос юрисдикцию суда.