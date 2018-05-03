Суд в США приостановил рассмотрение иска «Татнефти» о взыскании с Украины $144 млн

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Суд США по округу Колумбия приостановил рассмотрение иска «Татнефти» по признанию в США определения международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн до того, как будет решен вопрос юрисдикции.

Как передает «Интерфакс», 24 апреля украинская сторона направила в окружной суд заявление, которым как раз и ставит под вопрос юрисдикцию суда.

Напомним, что в июле 2014 года Международный коммерческий арбитраж в Париже обязал Украину выплатить «Татнефти» $112 млн в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций. Эта сумма с учетом процентов возросла до $144 млн. После этого между сторонами начались судебные тяжбы в судах разных стран мира.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд рассмотрит иск «Татнефти» к Украине на $144 млн в июне.