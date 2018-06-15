Шаймиев представил Назарбаеву экспозицию фонда «Возрождение» в Казанском Кремле

Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Во встрече, которая прошла в представительском корпусе Казанского Кремля, также принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.



Шаймиев представил Назарбаеву экспозицию, посвященную восьмилетней деятельности фонда по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжск. Он также подробно рассказал казахстанскому лидеру о новых проектах, реализуемых при содействии фонда «Возрождение»: строительство Болгарской исламской академии и воссоздание Собора Казанской иконы Божьей Матери в Казани.

Глава Казахстана выразил заинтересованность в сотрудничестве с Болгарской исламской академией. Он отметил, что на учебу в Академию будут направлены представители мусульманского духовенства Казахстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Назарбаев предложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову увеличить торговый оборот до 1 миллиарда долларов.