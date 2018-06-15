Сергей Семак взял в «Зенит» экс-уфимцев Низелика и Бурову
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак назвал имена специалистов, которые начнут работу с основным составом на первых тренировочных сборах, сообщает пресс-служба питерского «Зенита».
Ассистентами Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в «Уфе», Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук; голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков.
За физическую подготовку в новом штабе будут отвечать Иван Карминати и Андреа Сканавино. Аналитической работой займутся Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин.
Новым главным врачом команды назначен Михаил Гришин. Ему будут помогать Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков и Мария Бурова, также работавшая с «Уфой».
СпортФутбол Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым