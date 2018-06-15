Сергей Семак взял в «Зенит» экс-уфимцев Низелика и Бурову

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак назвал имена специалистов, которые начнут работу с основным составом на первых тренировочных сборах, сообщает пресс-служба питерского «Зенита».

Ассистентами Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в «Уфе», Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук; голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков.



За физическую подготовку в новом штабе будут отвечать Иван Карминати и Андреа Сканавино. Аналитической работой займутся Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин.



Новым главным врачом команды назначен Михаил Гришин. Ему будут помогать Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков и Мария Бурова, также работавшая с «Уфой».



