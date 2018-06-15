Власти Уфы готовы потратить почти 24 миллиона рублей на новые светофоры

Власти Уфы объявили тендер на поставку и установку в городе светофоров на 17 перекрестках. Начальная стоимость контракта составляет 23,7 млн рублей.

Согласно техзаданию, светофоры должны быть установлены за 40 дней после подписания контракта. Отмечается, что гарантия на системы должна составлять не менее пяти лет.

Новые светофоры должны появиться на перекрестках проспекта Октября с такими улицами как: округ Галле, Айская, 50 лет СССР, Шафиева, Оренбургская и бульваром Саид-Галиева.

Также предполагается установка систем на пересечениях улиц Невского и Машиностроителей с Кольцевой.

В список входят и перекрестки:

— Вологодская – Коммунаров;

— Ленина – Революционная;

— Сельская Богородская – Тухвата Янаби;

— Восточная – Тоннельная – Перспективная;

— Вологодская – Свободы;

— Комсомольская – Лесотехникума;

— Пушкина – Карла-Маркса;

— Менделеева – Кувыкина – Обская;

— Нагаевское шоссе – остановка «Жилино».