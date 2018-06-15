В Чувашии суд отправил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве экс-главу района

Накануне, 14 июня, Цивильский райсуд решил арестовать бывшего главу районной администрации Андрея Павлова. Причиной стало нарушение чиновником правил содержания под домашним арестом.

Следствие заявило о необходимости отправить обвиняемого в СИЗО, передает портал «Мой город». В результате глава администрации был взят под стражу в зале суда.

Напомним, что Павлов обвиняется двух эпизодах мошенничества, превышении полномочий и ограничении деятельности юрлиц с использованием положения.

В 2017 году глава Цивильского района обязал 10 организаций, подведомственных администрации, указания сменить подрядчика по техобслуживанию электроустановок. Соответствующие договоры нужно было заключить с компанией, в которой до этого работал сам Павлов. Ущерб муниципальным предприятиям оценивается в 490 тысяч рублей.

Кроме того, глава района подделал документы о приобретении стройматериалов и получил субсидии из федерального и республиканского бюджетов на сумму более 150 тысяч рублей.