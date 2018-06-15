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Мэром Ульяновска стал досрочно ушедший Панчин

13:55, 15.06.2018

Гордума Ульяновска избрала нового главу областного центра. Мэром стал Сергей Панчин, досрочно покинувший этот пост в мае.

Депутаты проголосовали за Панчина единогласно, пишет портал ulgrad.ru.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил «нового» мэра. Издание отмечает, что он подарил Панчину планшет, грабли и арбалет.

Напомним, что после ухода с поста Панчин тут же заявился на конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. В итоге из пяти кандидатов до выборов в гордуме дошли только два.

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