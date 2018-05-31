Ушедший в отставку глава Ульяновска снова заявился на должность
Экс-глава Ульяновска Сергей Панчин подал заявку на должность руководителя администрации города. Чтобы вновь стать мэром он должен заручиться поддержкой депутатов гордумы.
«Подаю документы для участия в конкурсе на должность Главы муниципального образования «город Ульяновск», — написал в Twitter Панчин.
Подаю документы для участия в конкурсе на должность Главы муниципального образования «город Ульяновск» pic.twitter.com/ASm9x6I3CA
— Сергей Панчин (@ss_panchin) 31 мая 2018 г.
Напомним, что конкурс был объявлен после того как он досрочно прекратил свои полномочия.
Экс-чиновник стал пятым кандидатом на этот пост. До него желание занять должность главы Ульяновска выразили еще четыре человека. Ранее «Реальное время» писало о трех из них.ОбществоВласть
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