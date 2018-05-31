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Ушедший в отставку глава Ульяновска снова заявился на должность

14:43, 31.05.2018
Ушедший в отставку глава Ульяновска снова заявился на должность
Фото: twitter.com/ss_panchin

Экс-глава Ульяновска Сергей Панчин подал заявку на должность руководителя администрации города. Чтобы вновь стать мэром он должен заручиться поддержкой депутатов гордумы.

«Подаю документы для участия в конкурсе на должность Главы муниципального образования «город Ульяновск», — написал в Twitter Панчин.

Напомним, что конкурс был объявлен после того как он досрочно прекратил свои полномочия.

Экс-чиновник стал пятым кандидатом на этот пост. До него желание занять должность главы Ульяновска выразили еще четыре человека. Ранее «Реальное время» писало о трех из них.

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