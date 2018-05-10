Мэр Ульяновска Сергей Панчин покинул свой пост
Мэр Ульяновска Сергей Панчин добровольно сложил с себя полномочия главы города. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу администрации Ульяновска.
Планируется, что в городе будет введена одноглавая система управления. На данный момент объявлен конкурс по избранию нового главы.
13 апреля глава администрации Ульяновска Алексей Гаев ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен его первый заместитель Вадим Андреев.ОбществоВласть
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