Мэр Ульяновска Сергей Панчин покинул свой пост

Мэр Ульяновска Сергей Панчин добровольно сложил с себя полномочия главы города. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу администрации Ульяновска.

Планируется, что в городе будет введена одноглавая система управления. На данный момент объявлен конкурс по избранию нового главы.

13 апреля глава администрации Ульяновска Алексей Гаев ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен его первый заместитель Вадим Андреев.