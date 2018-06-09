На пост главы Ульяновска претендуют два кандидата

Конкурсная комиссия отобрала для итогового голосования двух кандидатов на пост главы Ульяновска. Оно назначено на 15 июня.

Всего до конкурса были допущены семь человек. Из них двое не явились на заседание комиссии, передает «Интерфакс».

«По итогам закрытого совещания, члены комиссии допустили к итоговому голосованию депутата гордумы Сергея Панчина и бизнесмена строительной отрасли Филиппа Туровера», — цитирует агентство сообщение пресс-службы гордумы Ульяновска.

Напомним, что 10 мая глава Ульяновска Сергей Панчин написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Позже стало известно, что он вновь заявился на пост.