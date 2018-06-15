Пермский институт культуры установил в аэропорту белый рояль

Преподаватели и студенты Пермского государственного института культуры решили установить в аэропорту «Большое Савино» рояль. Он установлен на время Международного Дягилевского фестиваля.

С 13 по 25 июня в аэропорту будут проходить небольшие концерты. Кроме рояля в них будут участвовать скрипки, виолончели и флейты, сообщается на сайте института. Услышать классические и джазовые композиции можно будет в здании аэропорта с 11:30. до 12:30 и с 19:30 до 20:30, ежедневно.

Отмечается, что сам фестиваль пройдет с 14 по 25 июня. Всего запланировано более 30 мероприятий.