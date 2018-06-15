Посольство России потребовало у США рассекретить данные о «Новичке»

Посольство России в США призвало американские власти рассекретить данные о боевом отравляющем веществе «Новичок» и уничтожить свои запасы химического оружия, а также напомнило госдепартаменту об инсценировках химатак в Сирии.

«Обнародуйте данные о «Новичке»! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Ранее в Минобороны России заявили, что «Сирийская свободная армия» (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.

США назвали заявление российского военного ведомства «ложным»,передает «РИА Новости». США заявили, что придерживаются Конвенции о запрещении химоружия и вновь обвинили Москву в причастности к отравлению в Британии с помощью «Новичка» экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.