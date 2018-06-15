Замглавы Минэкономики Груздев перейдет в Минпромторг – СМИ

Замглавы министерства экономического развития Алексей Груздев прейдет на должность замминистра в Минпромторг.



На новой должности он будет курировать торгпредства, которые будут преобразованы в торговые дома, а часть персонала будет сокращена, передает ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Отмечается, что при формировании нового правительства было решено передать руководство торговыми представительствами за рубежом Минпромторгу от Минэкономразвития. При этом остальной внешнеэкономический блок остался за МЭР.

Ранее СМИ сообщали, что экс-глава ВЭБа Сергей Горьков будет назначен заместителем министра экономического развития, он будет курировать блок внешнеэкономических вопросов.