Центробанк опубликовал новые тарифы ОСАГО

Банк России опубликовал для публичного обсуждения проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Также документ предусматривает порядок применения тарифов страховщиками при определении страховой премии.

«Нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств на 20%. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров (на 10,9%), а также легковых автомобилей юридических лиц (на 5,7%). Для остальных категорий транспортных средств она повышается на 20%», — передает ТАСС.



Минимальная базовая ставка страхового тарифа для мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов (категории «А» и «М») составит 694 рубля, максимальная — 1,4 тыс. рублей.

Для транспортных средств категории «В» и «ВЕ» для физических лиц и индивидуальных предпринимателей минимальная ставка составит 2,7 тыс. рублей, максимальная — 4,9 тыс. рублей, для юридических лиц минимальная ставка составит 2 тыс. рублей, максимальная — 2,9 тыс. рубля.

Ранее сообщалось, что ЦБ предлагает на первом этапе либерализации тарифов в ОСАГО летом расширить верхнюю и нижнюю границы тарифного коридора на 20%.